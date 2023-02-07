Новый патч Forspoken не исправил проблемы с оптимизацией

Для Forspoken вышел патч 1.03, от которого игроки ожидали исправления многочисленных проблем с оптимизацией. Увы, видимо, обновление не привнесло каких-либо серьёзных улучшений технического состояния игры.

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В списке изменений можно заметить пункты, которые отвечают за отображение NPC (их стало меньше на низких настройках) и графику некоторых объектов в Нью-Йорке. Также был скорректирован пользовательский интерфейс на Steam Deck: ранее Forspoken получала патч, упор в котором был сделан на оптимизацию игры для портативного устройства.

В списке изменений значатся также «мелкие правки» и исправления сбоев на некоторых видеокартах. Разработчики обошлись без конкретики, поэтому список поддерживаемых моделей пока-что неизвестен.