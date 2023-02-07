В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
35 минут назад

Новый патч Forspoken не исправил проблемы с оптимизацией

Игромания.ру

Для Forspoken вышел патч 1.03, от которого игроки ожидали исправления многочисленных проблем с оптимизацией. Увы, видимо, обновление не привнесло каких-либо серьёзных улучшений технического состояния игры.

Новый патч Forspoken не исправил проблемы с оптимизацией
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В списке изменений можно заметить пункты, которые отвечают за отображение NPC (их стало меньше на низких настройках) и графику некоторых объектов в Нью-Йорке. Также был скорректирован пользовательский интерфейс на Steam Deck: ранее Forspoken получала патч, упор в котором был сделан на оптимизацию игры для портативного устройства.

В списке изменений значатся также «мелкие правки» и исправления сбоев на некоторых видеокартах. Разработчики обошлись без конкретики, поэтому список поддерживаемых моделей пока-что неизвестен.

Forspoken вышла 24 января на PC и PlayStation 5. Проект встретился со шквалом критики: ругают как оптимизацию, так и сам игровой процесс. Масла в огонь подлила и ситуация с вырванными из контекста отзывами, которые якобы хвалят игру.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители