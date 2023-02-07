Hogwarts Legacy переведена на русский язык по версии «Росмэн»

Все названия, имена и стиль повествования переведены в более мягком варианте, знакомом читателям с детства. И пусть действие Hogwarts Legacy разворачивается за 100 лет до приключений Гарри Поттера, и знакомых персонажей совсем немного, но их имена и речь адаптированы в соответствии именно с классическим переводом «Росмэн», а не в продаваемом нынче «Махаоне».