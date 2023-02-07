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52 минуты назад

Hogwarts Legacy переведена на русский язык по версии «Росмэн»

Чемпионат.com

В ночь на 7 февраля Hogwarts Legacy стала доступна для обладателей расширенного издания. Миллионы фанатов «Гарри Поттера» отправились в большое путешествие по магической вселенной, включая нашу редакцию.

Hogwarts Legacy переведена на русский язык по версии «Росмэн»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

И мы можем обрадовать фанатов оригинальных книг: перевод на русский язык выполнен в стиле издательства «Росмэн», который считается в нашей стране народным.

Все названия, имена и стиль повествования переведены в более мягком варианте, знакомом читателям с детства. И пусть действие Hogwarts Legacy разворачивается за 100 лет до приключений Гарри Поттера, и знакомых персонажей совсем немного, но их имена и речь адаптированы в соответствии именно с классическим переводом «Росмэн», а не в продаваемом нынче «Махаоне».

Hogwarts Legacy уже доступна для владельцев расширенного издания на PS5 и Xbox Series. Доступ к ПК-версии откроется сегодня в 21:00 мск. Глобальный релиз на этих платформах ожидается 10 февраля.

Игры,Гарри Поттер,
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