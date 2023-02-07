Бесплатные игры PS Plus за февраль уже можно скачать

Пользователи сервиса PS Plus уже могут скачать февральскую подборку игр. В этом месяце подписчикам достались сразу 4 проекта:
Осовремененная версия культовой «Мафии», которая пришлась по душе как критикам, так и обычным игрокам.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K
Кооперативный экшен по культовой вселенной «Зловещих мертвецов», вышедший в прошлом году.
Красочная аркада про скейтбординг от студии Roll17 с приятной графикой и затягивающим геймплеем.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Private Division
Дополнение для бесплатного шутера Destiny 2, вышедшее два года назад.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Europe. Права на видео принадлежат Sony
Все четыре проекта можно будет забрать с 7 февраля по 6 марта.