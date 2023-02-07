Бесплатные игры PS Plus за февраль уже можно скачать

Пользователи сервиса PS Plus уже могут скачать февральскую подборку игр. В этом месяце подписчикам достались сразу 4 проекта:

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Mafia Definitive Edition (PS4)

Осовремененная версия культовой «Мафии», которая пришлась по душе как критикам, так и обычным игрокам.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K

Evil Dead: The Game (PS4 и PS5)

Кооперативный экшен по культовой вселенной «Зловещих мертвецов», вышедший в прошлом году.

OlliOlli World (PS4 и PS5)

Красочная аркада про скейтбординг от студии Roll17 с приятной графикой и затягивающим геймплеем.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Private Division

Destiny 2: Beyond Light (PS4 и PS5)

Дополнение для бесплатного шутера Destiny 2, вышедшее два года назад.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Europe. Права на видео принадлежат Sony