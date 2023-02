Шесть забытых игр, породивших целые жанры

Не все игры, стоявшие у истоков тех или иных жанров, пользуются широкой популярностью среди аудитории. Игроки со стажем наверняка знают Secret of Monkey Island, Doom и Deus Ex, но на них наследие геймдева не заканчивается — многие другие проекты так и остались малоизвестными. Портал PC Gamer рассказал о шести играх, которые сыграли важную роль в развитии индустрии, но были забыты со временем.

Star Control 2 (1992)

Magic: The Gathering (1997)

Сейчас на рынке существуют десятки, если не сотни разных колодостроительных игр, но в 1997 году ситуация была совсем другая. ПК-версия знаменитой Magic: The Gathering стала настоящим откровением. Она оказалась не только превосходной адаптацией оригинальной игры, но и включала в себя неожиданно проработанный режим кампании — огромная редкость по тем временем. Отчасти RPG в открытом мире, отчасти пошаговая стратегия в духе Heroes of Might & Magic, но на базе карточной механики. Правда, на данный момент Magic The Gathering 1997 года — скорее музейный экспонат, который невозможно купить, если только не найти подержанную копию. К тому же, на современных компьютерах игра работает неважно.