Шесть забытых игр, породивших целые жанры

Не все игры, стоявшие у истоков тех или иных жанров, пользуются широкой популярностью среди аудитории. Игроки со стажем наверняка знают Secret of Monkey Island, Doom и Deus Ex, но на них наследие геймдева не заканчивается — многие другие проекты так и остались малоизвестными. Портал PC Gamer рассказал о шести играх, которые сыграли важную роль в развитии индустрии, но были забыты со временем.

Фото: Steam Steam

Star Control 2 (1992)

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Star Control 2 послужила источником вдохновения для многих космических приключений. Даже в далеком 1992 году она предлагала впечатляющий набор механик, от исследования планет до полностью озвученных диалогов с системой репутации. Без этого проекта мы бы вряд ли получили, например, серию Mass Effect, но сейчас франшиза Star Control редко появляется в новостях. Во-первых, третья часть, разработанная другой студией, получилась не очень хорошей игрой. Во-вторых, попытки Stardock воскресить серию тоже не оправдали ожиданий. Наконец, в Steam и GOG можно приобрести лишь чудовищно неудобную DOS-версию оригинальной Star Control 2. Существуют также неофициальный ремастер и расширенная HD-версия, но их легальность находится под большим вопросом.

Magic: The Gathering (1997)

Сейчас на рынке существуют десятки, если не сотни разных колодостроительных игр, но в 1997 году ситуация была совсем другая. ПК-версия знаменитой Magic: The Gathering стала настоящим откровением. Она оказалась не только превосходной адаптацией оригинальной игры, но и включала в себя неожиданно проработанный режим кампании — огромная редкость по тем временем. Отчасти RPG в открытом мире, отчасти пошаговая стратегия в духе Heroes of Might & Magic, но на базе карточной механики. Правда, на данный момент Magic The Gathering 1997 года — скорее музейный экспонат, который невозможно купить, если только не найти подержанную копию. К тому же, на современных компьютерах игра работает неважно.

Kill.switch (2003)

Хотя популярность шутеров от третьего лица пошла на спад, совсем недавно они были одним из самых доминантных жанров на рынке. Gears of War была первым крупным хитом, однако механику перестрелок из-за укрытий первой раскрыла Kill.switch, которая вышла несколькими годами ранее. Именно там появилась возможность стрелять вслепую, что не очень полезно в реальности, но неплохо помогает при камере от третьего лица. Без этой механики формула жанра была незавершенной — правда, она не помогла Kill.switch добиться каких-то значимых успехов. Про игру никто толком не вспоминает, потому что, честно говоря, вспоминать там практически не о чем.

Painkiller (2004)

В 2004 году игровая индустрия взяла курс на серый, мрачный реализм. Даже серия Doom перешла в медленный, более кинематографичное подобие хоррора. Painkiller же ощущалась как наглый ответ на этот тренд: громкий, быстрый аркадный шутер, вдохновленный классикой 1990-х, но не вторящий ей дословно. Сейчас подобные игры называют «бумер-шутерами», но тогда Painkiller просто была «старомодной» — даже больше, чем Serious Sam. Но проект студии People Can Fly недолго оставался безраздельным хозяином этой ниши: вскоре подоспели конкуренты, тогда как сама Painkiller потеряла релевантность. Два сомнительных сиквела и HD-ремейк не спасли положение.

Wing Commander: Privateer (1993)

В 1970-1980 годах каждый мальчик хотел стать Ханом Соло. Храбрым космическим капитаном, контрабандистом, героем и добродушным хулиганом, который возит ценные (иногда незаконные) грузы и отбивается от пиратов на каждом шагу. Wing Commander: Privateer была первой игрой, которая кинематографично претворила эту фантазию в жизнь. Сейчас игра доступна для покупки на GOG, но за тридцать лет с момента релиза она породила множество последователей, которые превзошли оригинал по всем фронтам. От Freelancer до Everspace 2, Star Citizen и Rebel Galaxy Outlaw.

Robinson’s Requiem (1994)