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31 минуту назад

В Dota 2 нашли иконки способностей новых персонажей

Чемпионат.com

Датамайнер DOTA_DM опубликовал в своём Telegram изображения, которые смог отыскать в файлах Dota 2. Судя по всему, это концепты иконок способностей новых персонажей, которых ещё не добавили в игру.

В Dota 2 нашли иконки способностей новых персонажей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По большей части это касается Muerta — персонажа, которого анонсировали на The International 2022. По уже раскрытой датамайнерами информации, ей принадлежат способности Bird Samurai и Gunslinger.

Другие иконки относятся к другим героям, информация о которых уже появлялась в игре. Среди них Puppet Master, Valkyrie, Vampyr и ещё более 15 разных концептов.

Обновление 7.33 будет добавлено в Dota 2 в ближайшее время. Среди нововведений ожидается новый персонаж Муэрта, а также серия уникальных предметов и изменений баланса.

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