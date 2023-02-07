Авторы Genshin Impact выпустили еще один музыкальный мини-альбом

Создатели Genshin Impact из miHoYo (HoYoverse) опубликовали на YouTube очередной музыкальный мини-альбом. Он называется «Ночь игральных костей и размышлений» и включает в себя три композиции: Lone Drifter («Одинокий бродяга»), Wandering Clouds («Блуждающие облака») и Silent Starry Night («Тихая звёздная ночь»).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

«Перед ливнем небо затягивают чёрные тучи, а перед цветением прорастают почки.В мире многое переплетено. Чем проще взаимосвязи, тем легче их не заметить.Лишь тот, кто тщательно распутает нить за нитью, извлечёт выгоду и прочно займёт кресло крупье».