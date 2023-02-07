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53 минуты назад

Resolut1on покинул Team Secret — игрок написал об этом в чате Твича

Чемпионат.comиещё 1

26-летний оффлейнер Роман Resolut1on Фоминок во время одной из трансляций на Twitch написал, что теперь является свободным агентом — скриншот сообщений опубликовали на Reddit.

Resolut1on покинул Team Secret
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В других соцсетях ни сам киберспортсмен, ни клуб Team Secret не сообщали о разрыве контракта.

Reddit

Напомним, по итогам сезона региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для Европы Team Secret смогла выиграть только один матч из семи и вылетела во второй дивизион.

Роман Resolut1on Фоминок выступал за Team Empire, Digital Chaos, OG и ряд других команд, стал финалистом чемпионата мира The International 2016. В Team Secret перешёл в августе 2022 года после продолжительной паузы в карьере, и вместе с коллективом стал вторым на The International 2022.

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