Resolut1on покинул Team Secret

26-летний оффлейнер Роман Resolut1on Фоминок во время одной из трансляций на Twitch написал, что теперь является свободным агентом — скриншот сообщений опубликовали на Reddit.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В других соцсетях ни сам киберспортсмен, ни клуб Team Secret не сообщали о разрыве контракта.

Reddit

Напомним, по итогам сезона региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для Европы Team Secret смогла выиграть только один матч из семи и вылетела во второй дивизион.