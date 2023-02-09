Появилось расписание Фиджитал Игр на 9 февраля

Организаторы третьих Фиджитал Игр объявили расписание матчей на сегодняшний день. Напомним, Фиджитал Игры, которые совмещают традиционный спорт и киберспорт, проходят с 5 по 11 февраля в Казани .

Расписание Фиджитал Игр на сегодня:

Фиджитал Игры транслируются на каналах проекта «Игры Будущего», а также на VK Play и VK.com. За ходом соревнований можно следить в хабе в VK Play. Информация о командах, дисциплинах и последние новости проекта доступны на сайте «Игры будущего».