В грядущем обновлении для Apex Legends будет система классов

Авторы Apex Legends представили трейлер грядущего обновления «Разгул», где добавят свежий режим, переработанную систему классов и другие детали.
Тот самый режим «Командного боя насмерть» заменит «Арену», предложив бойцам поучаствовать в битвах формата «6 на 6». Кроме того, в проект добавят «Сборник», где будет ротация между КБН, «Оружейной гонкой» и «Контролем». В подобном формате игроки смогут испытать различные навыки, легенд и так далее.
Ещё у тех же самых легенд будет переработана система классов, которых теперь оказалось пять — «Атака», «Разведка», «Столкновение», «Контроль» и «Поддержка». У каждого из классов есть свой уникальный бонус вроде дополнительного способа оживления союзников. А у части текущих персонажей обещают поправить баланс.
Дневник разработчиков