В грядущем обновлении для Apex Legends будет система классов

Авторы Apex Legends представили трейлер грядущего обновления «Разгул», где добавят свежий режим, переработанную систему классов и другие детали.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Тот самый режим «Командного боя насмерть» заменит «Арену», предложив бойцам поучаствовать в битвах формата «6 на 6». Кроме того, в проект добавят «Сборник», где будет ротация между КБН, «Оружейной гонкой» и «Контролем». В подобном формате игроки смогут испытать различные навыки, легенд и так далее.

Ещё у тех же самых легенд будет переработана система классов, которых теперь оказалось пять — «Атака», «Разведка», «Столкновение», «Контроль» и «Поддержка». У каждого из классов есть свой уникальный бонус вроде дополнительного способа оживления союзников. А у части текущих персонажей обещают поправить баланс.

Помимо прочего, в проект добавят новое оружие — штурмовую винтовку «Возмездие». Само обновление появится уже 14 февраля, а завтра должны показать его геймплейный трейлер.