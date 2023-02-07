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1 час назад

Система классов, режим и пушки в грядущем обновлении «Разгул» для Apex Legends

Игромания.ру

Авторы Apex Legends представили трейлер грядущего обновления «Разгул», где добавят свежий режим, переработанную систему классов и другие детали.

В грядущем обновлении для Apex Legends будет система классов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Тот самый режим «Командного боя насмерть» заменит «Арену», предложив бойцам поучаствовать в битвах формата «6 на 6». Кроме того, в проект добавят «Сборник», где будет ротация между КБН, «Оружейной гонкой» и «Контролем». В подобном формате игроки смогут испытать различные навыки, легенд и так далее.

Ещё у тех же самых легенд будет переработана система классов, которых теперь оказалось пять — «Атака», «Разведка», «Столкновение», «Контроль» и «Поддержка». У каждого из классов есть свой уникальный бонус вроде дополнительного способа оживления союзников. А у части текущих персонажей обещают поправить баланс.

Помимо прочего, в проект добавят новое оружие — штурмовую винтовку «Возмездие». Само обновление появится уже 14 февраля, а завтра должны показать его геймплейный трейлер.

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