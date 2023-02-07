Nintendo Switch стала третьей самой продаваемой консолью в истории

Nintendo опубликовала финансовый отчёт за четвёртый календарный квартал 2022 года, который длился с апреля по декабрь. Самое интересное то, что отгрузки Switch официально превысили 122, 5 млн устройств. Таким образом консоль Nintendo обогнала PS4 и стала третьей самой продаваемой консолью в истории.
За четвёртый квартал Nintendo отгрузила 8,2 млн Nintendo Switch. Это позволило обогнать PS4, продажи которой составляют 117, 2 млн устройств.
За всё время на Switch было продано 994 млн игр. В эту сумму входят как физические продажи, так и цифровые. В целом за четвёртый календарный квартал продажи и прибыль снизились.
Самые продаваемые эксклюзивы Nintendo Switch
В мае у Nintendo ожидается крупная игра — сиквел Breath of the Wild. О других релизах компании в этом году ничего неизвестно.