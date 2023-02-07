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51 минуту назад

Nintendo Switch перегнала PS4 и стала третьей самой продаваемой консолью в истории

Чемпионат.com

Nintendo опубликовала финансовый отчёт за четвёртый календарный квартал 2022 года, который длился с апреля по декабрь. Самое интересное то, что отгрузки Switch официально превысили 122, 5 млн устройств. Таким образом консоль Nintendo обогнала PS4 и стала третьей самой продаваемой консолью в истории.

Nintendo Switch стала третьей самой продаваемой консолью в истории
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

За четвёртый квартал Nintendo отгрузила 8,2 млн Nintendo Switch. Это позволило обогнать PS4, продажи которой составляют 117, 2 млн устройств.

За всё время на Switch было продано 994 млн игр. В эту сумму входят как физические продажи, так и цифровые. В целом за четвёртый календарный квартал продажи и прибыль снизились.

Самые продаваемые эксклюзивы Nintendo Switch

  1. Mario Kart 8 Deluxe – 52 млн копий
  2. Animal Crossing: New Horizons – 41,5 млн копий
  3. Super Smash Bros. Ultimate – 30,4 млн копий
  4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 29 млн копий
  5. Pokémon Sword & Pokémon Shield – 25,6 млн копий
  6. Super Mario Odyssey – 25,1 млн копий
  7. Pokémon Scarlet & Pokémon Violet — 20,6 млн копий
  8. Super Mario Party – 18,7 млн копий
  9. Ring Fit Adventure – 15,2 млн копий
  10. Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Pokemon: Let's Go, Eevee! – 15,07 млн копий

В мае у Nintendo ожидается крупная игра — сиквел Breath of the Wild. О других релизах компании в этом году ничего неизвестно.

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