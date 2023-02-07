Лучшие градостроительные симуляторы на ПК — подборка

Градостроительные стратегии — весьма нишевый, но далеко не мертвый жанр. Каждый год выходит как минимум несколько занятных проектов, каждый из которых пытается внести свои идеи в привычную формулу. Мы подготовили список из пяти отличных градостроительных симуляторов, в которые стоит поиграть каждому поклоннику жанра.

Фото: Steam Steam

Cities: Skylines

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Если говорить о градостроительных симуляторах, затрагивающих современные города, то Cities: Skylines — безоговорочно лучший представитель жанра. Игра предлагает огромный простор для творчества и множество взаимосвязанных механик, от планировки разных районов города до транспортной логистики, экономики, здравоохранения, законодательства и многого другого. Правда, стоит быть готовым к тому, что некоторые интересные фишки могут быть заперты за платными DLC: все-таки издателем Cities: Skylines выступает Paradox Interactive.

Steam

Frostpunk

Необычная стратегия, которая предлагает игру спасти остатки человечества в морозном пост-апокалипсисе. Frostpunk немного смещает привычные для жанра акценты в пользу добычи и менеджмента весьма ограниченного запаса ресурсов: ваша колония вынуждена ютиться вокруг теплового реактора посреди бесконечных снегов. Игра также предложит принять немало тяжелых решений — помочь всем нуждающимся не получится, рано или поздно для спасения человечества придется чем-то жертвовать. Например, ввести жесткую диктатуру, нормализовать детский труд и кормить рабочих супом с опилками.

Steam

Foundation

Foundation — прямая противоположность Frostpunk. Это симулятор идиллического средневековья, где, конечно, нужно заботиться о благополучии города, но на первом плане стоит сам процесс строительства уютного поселения. Главная фишка Foundation — гибкая механика размещения зданий: она не привязана к сетке, что позволяет располагать постройки гораздо более органичным способом. Пока что игра пребывает в раннем доступе Steam, но за несколько лет она собрала много положительных отзывов.

Steam

Timberborn

Что если в будущем человечество вымрет, и планетой начнут править антропоморфные бобры-инженеры? Получится Timberborn — необычный градостроительный симулятор, который предлагает игроку обустроить собственную колонию бобров по последнему слову стимпанковых технологий. Выбрать можно из двух кланов: первый предпочитает экологию, дамбы, фермерство и животноводство, второй — лесопилки, металлургические предприятия и тяжелую индустрию. Оба развиваются своим путем, поэтому вам в любом случае будет, над чем поломать голову. Игра также находится в раннем доступе Steam.

Steam

They Are Billions

They Are Billions — это гибрид градостроительной стратегии и tower defense, где игроку необходимо оборонять последний оплот человечества от бесконечных волн зомби. А это значит, что думать придется не только над электричеством и пропитанием, но и над оборонительными сооружениями: стенами, дозорными башнями, автоматическими турелями. Ну и, конечно же, над армией, которую также нужно снабжать снаряжением, рекрутами и героями-командирами.