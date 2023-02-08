Пиковый онлайн в Hogwarts Legacy приближается к 500 тысячам человек

Сегодня днём мы писали, что число одновременных игроков Hogwarts Legacy в Steam превысило 230 тыс человек, полагая, что через пару дней этот показатель станет куда выше. Что ж, долго ждать не пришлось!

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Уже сейчас, то есть спустя чуть более чем сутки после релиза в раннем доступе, пиковый онлайн новинки приближается к 500 тыс игроков. На момент публикации новости в игре находятся 464 тыс человек, и это число всё увеличивается.

Как отмечает аналитик Benji-Sales, это крупнейший старт среди всех игр WB Games в Steam. Для сравнения, вот показатели других самых успешных проектов компании: MultiVersus — 153,4 тыс одновременных игроков; Lego Star Wars: The Skywalker Saga — 82,5 тыс одновременных игроков; Middle-earth: Shadow of War — 68,2 тыс одновременных игроков.