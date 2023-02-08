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23 минуты назад

Пиковый онлайн в Hogwarts Legacy приближается к 500 тысячам человек

Игромания.руиещё 2

Сегодня днём мы писали, что число одновременных игроков Hogwarts Legacy в Steam превысило 230 тыс человек, полагая, что через пару дней этот показатель станет куда выше. Что ж, долго ждать не пришлось!

Пиковый онлайн в Hogwarts Legacy приближается к 500 тысячам человек
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Уже сейчас, то есть спустя чуть более чем сутки после релиза в раннем доступе, пиковый онлайн новинки приближается к 500 тыс игроков. На момент публикации новости в игре находятся 464 тыс человек, и это число всё увеличивается.

Как отмечает аналитик Benji-Sales, это крупнейший старт среди всех игр WB Games в Steam. Для сравнения, вот показатели других самых успешных проектов компании: MultiVersus — 153,4 тыс одновременных игроков; Lego Star Wars: The Skywalker Saga — 82,5 тыс одновременных игроков; Middle-earth: Shadow of War — 68,2 тыс одновременных игроков.

Сейчас Hogwarts Legacy доступна только купившим Deluxe-издание на PC, PS5 и Xbox Series. Полноценный релиз игры на этих платформах состоится уже послезавтра, 10 февраля. На консолях игра будет доступна в полночь, а на компьютерах — в 21 МСК.Что касается версий для PS4, Xbox One, они выйдут 4 апреля, а Switch — в июне.

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