Пиковый онлайн в Hogwarts Legacy приближается к 500 тысячам человек

Сегодня днём мы писали, что число одновременных игроков Hogwarts Legacy в Steam превысило 230 тыс человек, полагая, что через пару дней этот показатель станет куда выше. Что ж, долго ждать не пришлось!
Уже сейчас, то есть спустя чуть более чем сутки после релиза в раннем доступе, пиковый онлайн новинки приближается к 500 тыс игроков. На момент публикации новости в игре находятся 464 тыс человек, и это число всё увеличивается.
Как отмечает аналитик Benji-Sales, это крупнейший старт среди всех игр WB Games в Steam. Для сравнения, вот показатели других самых успешных проектов компании: MultiVersus — 153,4 тыс одновременных игроков; Lego Star Wars: The Skywalker Saga — 82,5 тыс одновременных игроков; Middle-earth: Shadow of War — 68,2 тыс одновременных игроков.
Сейчас Hogwarts Legacy доступна только купившим Deluxe-издание на PC, PS5 и Xbox Series. Полноценный релиз игры на этих платформах состоится уже послезавтра, 10 февраля. На консолях игра будет доступна в полночь, а на компьютерах — в 21 МСК.Что касается версий для PS4, Xbox One, они выйдут 4 апреля, а Switch — в июне.