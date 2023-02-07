В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
16 минут назад

Глава Take-Two: утечки по GTA&nbsp;6 не повлияли на бизнес, но стали эмоциональным ударом

Игромания.ру

Штраус Зельник, глава Take-Two Interactive, обсудил влияние утечек по Grand Theft Auto VI на разработчиков, неудовлетворительные продажи Marvelʼs Midnight Suns и возможные увольнения в компании.

Глава Take-Two: Утечки по GTA 6 стали эмоциональным ударом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По его словам, инцидент с утечками не затронул бизнес Take-Two, но действительно расстроил разработчиков. К этому вопросу в компании относятся очень серьёзно. Других новостей по GTA 6, к сожалению, пока нет.

Ранее Take-Two опубликовала свежий финансовый отчёт, в котором упомянула запланированную экономию средств через программу снижения затрат. Как отмечает Зельник, на этом фоне могут произойти увольнения, но они должны быть «довольно скромными».

Глава Take-Two также признал финансовый ущерб, вызванный «макроэкономическими условиями». Дело в том, что потребительские расходы оказались направлены на более известные франшизы блокбастеров и игры на распродажах. От этого пострадали новые релизы, в том числе, похоже, что и Marvelʼs Midnight Suns, которая стала финансовым провалом.

Одной из возможных причин провала игры Зельник назвал не самое удачное окно релиза. Он не раскрыл продажи, но отметил, что проект ещё может показать себя в долгосрочной перспективе.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители