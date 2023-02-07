Глава Take-Two: Утечки по GTA 6 стали эмоциональным ударом

Штраус Зельник, глава Take-Two Interactive, обсудил влияние утечек по Grand Theft Auto VI на разработчиков, неудовлетворительные продажи Marvelʼs Midnight Suns и возможные увольнения в компании.

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По его словам, инцидент с утечками не затронул бизнес Take-Two, но действительно расстроил разработчиков. К этому вопросу в компании относятся очень серьёзно. Других новостей по GTA 6, к сожалению, пока нет.

Ранее Take-Two опубликовала свежий финансовый отчёт, в котором упомянула запланированную экономию средств через программу снижения затрат. Как отмечает Зельник, на этом фоне могут произойти увольнения, но они должны быть «довольно скромными».

Глава Take-Two также признал финансовый ущерб, вызванный «макроэкономическими условиями». Дело в том, что потребительские расходы оказались направлены на более известные франшизы блокбастеров и игры на распродажах. От этого пострадали новые релизы, в том числе, похоже, что и Marvelʼs Midnight Suns, которая стала финансовым провалом.