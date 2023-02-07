Глава Take-Two: Утечки по GTA 6 стали эмоциональным ударом

Штраус Зельник, глава Take-Two Interactive, обсудил влияние утечек по Grand Theft Auto VI на разработчиков, неудовлетворительные продажи Marvelʼs Midnight Suns и возможные увольнения в компании.
По его словам, инцидент с утечками не затронул бизнес Take-Two, но действительно расстроил разработчиков. К этому вопросу в компании относятся очень серьёзно. Других новостей по GTA 6, к сожалению, пока нет.
Ранее Take-Two опубликовала свежий финансовый отчёт, в котором упомянула запланированную экономию средств через программу снижения затрат. Как отмечает Зельник, на этом фоне могут произойти увольнения, но они должны быть «довольно скромными».
Глава Take-Two также признал финансовый ущерб, вызванный «макроэкономическими условиями». Дело в том, что потребительские расходы оказались направлены на более известные франшизы блокбастеров и игры на распродажах. От этого пострадали новые релизы, в том числе, похоже, что и Marvelʼs Midnight Suns, которая стала финансовым провалом.
Одной из возможных причин провала игры Зельник назвал не самое удачное окно релиза. Он не раскрыл продажи, но отметил, что проект ещё может показать себя в долгосрочной перспективе.