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1 час назад

В трейлере третьего сезона Overwatch 2 показали новые скины, события и карту

Чемпионат.com

Blizzard выпустила свежий ролик, посвящённый Overwatch 2. В нём авторы рассказали о третьем сезоне поддержки шутера и показали новый контент.

В трейлере третьего сезона Overwatch 2 показали новый контент
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, со стартом нового сезона в игре появится новая карта, по которой будут передвигаться пингвины. Главной наградой боевого пропуска станет мифический облик на Кирико, который можно будет настраивать по своему усмотрению. Также в боевой пропуск войдут облики Жнеца, Крысавчика и других персонажей.

В игру вернут кредиты — их можно будет заработать во время игры, но в детали Blizzard вдаваться не стала. За кредиты можно будет покупать различные облики и другие предметы.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.

Какие ивенты пройдут в третьем сезоне?

  • День святого Валентина — с 14 февраля по 28 февраля
  • Коллаборация с One-Punch Man — с 7 марта по 6 апреля
  • Ивент Пачи-Марчи — с 21 марта по 4 апреля

Overwatch 2 — бесплатный соревновательный шутер, доступный на всех актуальных платформах.

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