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1 час назад

Ravenbound: демоверсия в Steam и трейлер, посвящённый врагам

Игромания.ру

Студия Systemic Reaction, состоящая из ветеранов Avalanche, объявила о выходе бесплатной демоверсии рогалика Ravenbound. Познакомиться с игрой можно в рамках февральского фестиваля Steam, она доступна до 13 февраля.

Бесплатная демоверсия Ravenbound появилась в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Демоверсия позволяет пройти обучение и путешествовать в течение часа.

Игрокам предстоит попасть в опасный открытый мир в роли сосуда для бессмертного оружия пленённых богов. Наш герой должен спасти их и восстановить порядок на острове Авальт, и с каждой смертью он становится сильнее, собирая мощь своих воплощений.

О том, кто будет противостоять Ворону, разработчики показали в новом трейлере. Он посвящён мифическим монстрам, которые встретятся нам в Ravenbound, и лучшим тактикам сражений с ними.

Дата релиза игры пока не названа, но продаваться она будет в Steam. Ravenbound оценили в 30 долларов.

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