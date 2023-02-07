Бесплатная демоверсия Ravenbound появилась в Steam

Студия Systemic Reaction, состоящая из ветеранов Avalanche, объявила о выходе бесплатной демоверсии рогалика Ravenbound. Познакомиться с игрой можно в рамках февральского фестиваля Steam, она доступна до 13 февраля.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Демоверсия позволяет пройти обучение и путешествовать в течение часа.

Игрокам предстоит попасть в опасный открытый мир в роли сосуда для бессмертного оружия пленённых богов. Наш герой должен спасти их и восстановить порядок на острове Авальт, и с каждой смертью он становится сильнее, собирая мощь своих воплощений.

О том, кто будет противостоять Ворону, разработчики показали в новом трейлере. Он посвящён мифическим монстрам, которые встретятся нам в Ravenbound, и лучшим тактикам сражений с ними.