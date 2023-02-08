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50 минут назад

This War of Mine вошла в постоянную коллекцию музея MoMA в Нью-Йорке

Игромания.руиещё 2

До 16 июля в Музее современного искусства в Нью-Йорке пройдёт выставка Never Alone, посвящённая видеоиграм и другим формам интерактивного дизайна.

This War of Mine вошла в постоянную коллекцию музея MoMA в Нью-Йорке
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На ней представят This War of Mine, Tetris, Pac-Man, Flower и другие игры, которые являются частью постоянной коллекции музея уже несколько лет. По словам Пола Гэллоуэя, специалиста музея и одного из кураторов выставки, Never Alone стремится помочь понять видеоигры, разложив их на различные части, инструменты и дизайнерские методы.

Обычно игры воспринимаются как весёлое времяпрепровождение, однако всё чаще появляются проекты, которые заставляют нас задумываться над тяжёлыми темами. И This War of Mine как раз является одним из таких игровых опытов.

В сентябре прошлого года This War of Mine стала частью выставки War Games, проводимой в лондонском Имперском военном музее. На ней были представлены игры, рассказывающие о войне и различных конфликтах, происходящих в военное время.

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