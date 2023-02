This War of Mine вошла в постоянную коллекцию музея MoMA в Нью-Йорке

До 16 июля в Музее современного искусства в Нью-Йорке пройдёт выставка Never Alone, посвящённая видеоиграм и другим формам интерактивного дизайна.

На ней представят This War of Mine, Tetris, Pac-Man, Flower и другие игры, которые являются частью постоянной коллекции музея уже несколько лет. По словам Пола Гэллоуэя, специалиста музея и одного из кураторов выставки, Never Alone стремится помочь понять видеоигры, разложив их на различные части, инструменты и дизайнерские методы.