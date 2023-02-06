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27 минут назад

Horizon Call of the Mountain ушла на золото

Игромания.ру

Студия Guerrilla Games объявила, что приключенческий боевик Horizon Call of the Mountain отправился «на золото». Переносов даты премьеры уже не будет, и игра выйдет на PlayStation 5 22 февраля. Напомним, что спин-офф серии Horizon входит в стартовую линейку шлема виртуальной реальности PlayStation VR2.

Horizon Call of the Mountain ушла на золото
Фото: Игромания.руИгромания.ру

We're thrilled to share some exciting news today: Horizon Call of the Mountain has gone GOLD!

Not long to go before you can step into the adventure. #CalloftheMountain pic.twitter.com/8MZ6hZnZQi

— Guerrilla (@Guerrilla) February 6, 2023

В Call of the Mountain постоянной героине серии, Элой, отводится второстепенная роль. А в центре событий окажется Риас, который покинул ряды Карха Теней и теперь пытается восстановить своё доброе имя. А для этого ему надо справиться с новой опасностью, которая грозит родному племени.

А пока можно увидеть небольшой фрагмент Horizon Call of the Mountain: демоверсию игры показали в ходе выставки CES 2023, которая проходила с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.

#PSVR2 Horizon demo at the @PlayStation booth with @carternotpcs is stunning. Excited to see more AAA VR games #CES2023

Follow carterpcs herehttps://t.co/fnXLXQP0ET pic.twitter.com/OEliz2nvsB

— Newegg (@Newegg) January 5, 2023

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