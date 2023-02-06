Horizon Call of the Mountain ушла на золото

Студия Guerrilla Games объявила, что приключенческий боевик Horizon Call of the Mountain отправился «на золото». Переносов даты премьеры уже не будет, и игра выйдет на PlayStation 5 22 февраля. Напомним, что спин-офф серии Horizon входит в стартовую линейку шлема виртуальной реальности PlayStation VR2.

We're thrilled to share some exciting news today: Horizon Call of the Mountain has gone GOLD!



Not long to go before you can step into the adventure. #CalloftheMountain pic.twitter.com/8MZ6hZnZQi



— Guerrilla (@Guerrilla) February 6, 2023

В Call of the Mountain постоянной героине серии, Элой, отводится второстепенная роль. А в центре событий окажется Риас, который покинул ряды Карха Теней и теперь пытается восстановить своё доброе имя. А для этого ему надо справиться с новой опасностью, которая грозит родному племени.

А пока можно увидеть небольшой фрагмент Horizon Call of the Mountain: демоверсию игры показали в ходе выставки CES 2023, которая проходила с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.

#PSVR2 Horizon demo at the @PlayStation booth with @carternotpcs is stunning. Excited to see more AAA VR games #CES2023

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