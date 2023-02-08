Авторы The Day Before ответили на критику игры

«Мы живём во времена дезинформации и отсутствия проверки фактов. Любой может сказать что угодно ради того, чтобы получить просмотры, и все в это поверят. С дезинформацией необходимо бороться, поскольку она может нанести вред не только нам, но и другим студиям. Это оказывает негативное влияние и на психологическое состояние. Разрушать легко, творить трудно».