В World Of Warcraft началась «Любовная лихорадка»

Игроки World of Warcraft могут вновь отправиться за мечтой: в Азероте стартовало сезонное событие «Любовная лихорадка». Как и раньше, игрокам предстоит добывать знаки любви и коробочки в форме сердца, из которых везучие вытащат уникальный транспорт, «"Сердцеед" X-45».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В этом году разработчики решили чуть повысить шанс добыть ракету любви, но он срабатывает лишь раз, при первом открытии коробочки эпического уровня. Вдобавок к реалиям «Любовной лихорадки» привязан ряд новых миссии Торговой лавки, что поможет заполнить шкалу Журнала путешественника.

В современной версии World of Warcraft: Dragonflight «Любовная лихорадка» продлится до 21 февраля. Поклонники классической версии смогут поучаствовать в событии с 11 по 16 февраля.