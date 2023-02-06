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1 час назад

В World Of Warcraft началась «Любовная лихорадка»

Игромания.ру

Игроки World of Warcraft могут вновь отправиться за мечтой: в Азероте стартовало сезонное событие «Любовная лихорадка». Как и раньше, игрокам предстоит добывать знаки любви и коробочки в форме сердца, из которых везучие вытащат уникальный транспорт, «"Сердцеед" X-45».

В World Of Warcraft началась «Любовная лихорадка»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В этом году разработчики решили чуть повысить шанс добыть ракету любви, но он срабатывает лишь раз, при первом открытии коробочки эпического уровня. Вдобавок к реалиям «Любовной лихорадки» привязан ряд новых миссии Торговой лавки, что поможет заполнить шкалу Журнала путешественника.

В современной версии World of Warcraft: Dragonflight «Любовная лихорадка» продлится до 21 февраля. Поклонники классической версии смогут поучаствовать в событии с 11 по 16 февраля.

Тем временем 8 февраля игроков Dragonflight ждёт очередное изменение баланса классов: основной список был опубликован неделю назад, но теперь в него внесли целый ряд правок. А с 15 февраля в эпохальном режиме «Хранилища Воплощений» смогут участвовать межсерверные рейды.

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