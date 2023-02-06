Разработчики Destiny 2 могут внести правки в баланс оружия после выхода Lightfall

Пользователь с ником Mercules, представившийся помощником по дизайну оружия в Destiny 2, поделился информацией о том, когда игрокам стоит ждать исправления баланса ручных пушек и импульсных винтовок.

Как говорит Mercules, сперва надо дождаться выхода дополнения Lightfall, где будет много различных правок. После этого разработчики прислушаются к мнению игроков и будут решать, как менять баланс. Большинство претензий геймеров относится к основному оружию в PvE-режимах, которое не может похвастаться мощностью на высоких уровнях.