Разработчики Destiny 2 могут внести правки в баланс оружия после выхода Lightfall

Пользователь с ником Mercules, представившийся помощником по дизайну оружия в Destiny 2, поделился информацией о том, когда игрокам стоит ждать исправления баланса ручных пушек и импульсных винтовок.
Как говорит Mercules, сперва надо дождаться выхода дополнения Lightfall, где будет много различных правок. После этого разработчики прислушаются к мнению игроков и будут решать, как менять баланс. Большинство претензий геймеров относится к основному оружию в PvE-режимах, которое не может похвастаться мощностью на высоких уровнях.
Релиз Lightfall состоится уже 28 февраля. Ранее разработчики рассказали о том, каких изменений стоит ждать фанатам игры. Уже сейчас можно посмотреть трейлер грядущего аддона.
А в феврале пользователям подписки PS Plus раздадут Destiny 2: Beyond Light.