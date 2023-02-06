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31 минуту назад

Эпичное начало: опубликованы первые 25 минут Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Чемпионат.com

В материале содержатся спойлеры Hogwarts Legacy.

Опубликованы первые 25 минут Hogwarts Legacy
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Издание IGN опубликовало 25 минут Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру». В ролике можно увидеть самое начало игры уже после создания персонажа и взглянуть на игровой процесс до прибытия в Хогвартс. Судя по всему, вступление куда эпичнее, чем могли себе представить фанаты вселенной.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Ранее в сети появились первые обзоры новинки — критики в один голос заявляют, что по «Гарри Поттеру» впервые сделали дорогую и очень качественную видеоигру.

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля — пользователи Xbox Series уже играют через другой регион.

Игры,Гарри Поттер,
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