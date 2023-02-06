Опубликованы первые 25 минут Hogwarts Legacy

В материале содержатся спойлеры Hogwarts Legacy.
Издание IGN опубликовало 25 минут Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру». В ролике можно увидеть самое начало игры уже после создания персонажа и взглянуть на игровой процесс до прибытия в Хогвартс. Судя по всему, вступление куда эпичнее, чем могли себе представить фанаты вселенной.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Ранее в сети появились первые обзоры новинки — критики в один голос заявляют, что по «Гарри Поттеру» впервые сделали дорогую и очень качественную видеоигру.
Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля — пользователи Xbox Series уже играют через другой регион.