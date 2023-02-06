Опубликованы первые 25 минут Hogwarts Legacy

В материале содержатся спойлеры Hogwarts Legacy.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Издание IGN опубликовало 25 минут Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру». В ролике можно увидеть самое начало игры уже после создания персонажа и взглянуть на игровой процесс до прибытия в Хогвартс. Судя по всему, вступление куда эпичнее, чем могли себе представить фанаты вселенной.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Ранее в сети появились первые обзоры новинки — критики в один голос заявляют, что по «Гарри Поттеру» впервые сделали дорогую и очень качественную видеоигру.