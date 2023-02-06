Энтузиаст сделал впечатляющий ремейк игры по The Simpsons, но не сможет его выпустить

The Simpsons Hit & Run игроки вспоминают с теплотой из-за атмосферы, увлекательного игрового процесса и юмора, присущего мультсериалу (который получит ещё как минимум два сезона). К сожалению, игра не обзавелась официальным ремейком или хотя бы ремастером, но один из фанатов исправил это недоразумение.Создатель контента под ником reubs уже несколько лет разрабатывает свой ремейк The Simpsons Hit & Run, проект находится на финальных этапах. С нуля был воссоздан городок Спрингфилд, некоторые миссии, все транспортные средства и даже искусственный интеллект. Новинкой стала возможность играть в виртуальной реальности.
Работу похвалил ведущий дизайнер оригинальной игры:
«То, что вы достигли, выглядит просто удивительно! Это даёт представление о том, каким должен быть настоящий современный ремастер. Впечатляющая работа!»
Джо Макгинн, старший геймдизайнер The Simpsons Hit & RunК сожалению, в последнем ролике reubs заявил, что ремейк никогда не увидит свет из-за юридических последствий и законе об авторском праве. Игрокам остаётся лишь смотреть на записи игрового процесса, благо разработчик постоянно освещал путь работы над проектом.