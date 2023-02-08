Пользователям Reddit в теме PS5 запретили обсуждать Джоан Роулинг

Модераторы сабреддита PS5 запретили пользователям обсуждать Джоан Роулинг и её взгляды на фоне релиза Hogwarts Legacy.

Одной из причин такого решения стали бесконечные острые споры, которые возникли из-за скандалов, связанных с автором вселенной «Гарри Поттера». Некоторые считали, что пользователи, купившие Hogwarts Legacy, поддерживают трансфобные идеи Роулинг. С этим были согласны далеко не все, требуя разделять игру и автора серии.

В итоге модераторы обратились к сообществу, отметив, что борьба двух сторон (часто перетекающая в поток оскорблений) уничтожила возможность для обсуждения подобных тем в цивилизованном формате.

Поэтому они пошли на радикальный ход, требуя свести диалоги исключительно к темам самой Hogwarts Legacy, а не окружающих её проблем. Поможет ли это остановить местные «разборки» — непонятно, однако все эти события лишь добавляют игре популярности.

Так, ранее некоторые активисты и стримеры призывали к бойкоту новинки на Twitch, однако в итоге проект взлетел на вершины топов площадки. Кроме того, пиковый онлайн «Хогвартса» в Steam уже перевалил за 200 тысяч человек.