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37 минут назад

Пользователям Reddit в теме PS5 запретили обсуждать Джоан Роулинг

Игромания.руиещё 3

Модераторы сабреддита PS5 запретили пользователям обсуждать Джоан Роулинг и её взгляды на фоне релиза Hogwarts Legacy.

Пользователям Reddit в теме PS5 запретили обсуждать Джоан Роулинг
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Одной из причин такого решения стали бесконечные острые споры, которые возникли из-за скандалов, связанных с автором вселенной «Гарри Поттера». Некоторые считали, что пользователи, купившие Hogwarts Legacy, поддерживают трансфобные идеи Роулинг. С этим были согласны далеко не все, требуя разделять игру и автора серии.

В итоге модераторы обратились к сообществу, отметив, что борьба двух сторон (часто перетекающая в поток оскорблений) уничтожила возможность для обсуждения подобных тем в цивилизованном формате.

Поэтому они пошли на радикальный ход, требуя свести диалоги исключительно к темам самой Hogwarts Legacy, а не окружающих её проблем. Поможет ли это остановить местные «разборки» — непонятно, однако все эти события лишь добавляют игре популярности.

Так, ранее некоторые активисты и стримеры призывали к бойкоту новинки на Twitch, однако в итоге проект взлетел на вершины топов площадки. Кроме того, пиковый онлайн «Хогвартса» в Steam уже перевалил за 200 тысяч человек.

Полноценный релиз Hogwarts Legacy намечен на 10 февраля для PS5, Xbox Series и PC, однако обладатели расширенного издания уже получили доступ к игре. На остальных консолях (Xbox One, PS4, Switch) проект выйдет позже.

Игры,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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