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1 час назад

FIFA 23 продолжают массово скупать в Британии

Чемпионат.com

Аналитическое агентство GfK поделилось данными о физических продажах видеоигр в Британии за последнюю неделю.

FIFA 23 продолжают массово скупать в Британии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лидером чарта стала FIFA 23, чьи продажи выросли на 11%. Футбольный симулятор продолжают скупать в том числе из-за скидок и яркого сезона в АПЛ. На втором месте с небольшим отрывом очутилась God of War Ragnarok — всё благодаря бандлам с PlayStation 5. Замкнула тройку Dead Space, чей ремейк на прошлой неделе занимал первую строчку.

Тем временем новая игра про Губку Боба под названием Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake стартовала с 10 строчки. Отличный результат для относительно нишевой игры от THQ Nordic.

Британский чарт продаж с 30 января по 4 февраля:

  1. FIFA 23
  2. God of War Ragnarok
  3. Dead Space
  4. Mario Kart 8: Deluxe
  5. Call of Duty: Modern Warfare 2
  6. Nintendo Switch Sports
  7. Minecraft для Switch
  8. Grand Theft Auto 5
  9. Pokemon Violet
  10. Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake
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