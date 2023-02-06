FIFA 23 продолжают массово скупать в Британии

Лидером чарта стала FIFA 23, чьи продажи выросли на 11%. Футбольный симулятор продолжают скупать в том числе из-за скидок и яркого сезона в АПЛ. На втором месте с небольшим отрывом очутилась God of War Ragnarok — всё благодаря бандлам с PlayStation 5. Замкнула тройку Dead Space, чей ремейк на прошлой неделе занимал первую строчку.