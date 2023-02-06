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36 минут назад

В Steam вышло демо Corsairs Legacy — новых «Корсаров» с морскими боями и абордажем

Чемпионат.com

Студия Mauris выпустили демоверсию пиратской Corsairs Legacy — наследников культовых «Корсаров». Сыграть можно уже сейчас, а сама акция приурочена к фестивалю Steam «Играм быть» с сотнями пробных версий различных видеоигр. Он стартует 6 февраля в 21:00 мск.

В Steam вышло демо Corsairs Legacy с морскими боями и абордажем
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Save The Pirate — игры, фильмы, сериалы о пиратах. Права на видео принадлежат Mauris

В демоверсии геймеры могут опробовать морские сражения и механику абордажей. Как отметили авторы, это не последний публичный тест Corsairs Legacy до релиза. В скором времени разработчики выпустят пролог, который смогут оценить все желающие.

Corsairs Legacy — духовный наследник культовой отечественной серии про пиратов «Корсары». Релиз проекта должен состояться до конца 2023 года только на ПК.

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