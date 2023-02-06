Сцены из четвёртого эпизода The Last of Us сравнили с игрой

В сети появилось очередное сравнение сцен из адаптации The Last of Us с первоисточником, в этот раз затронув свежий четвёртый эпизод шоу.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В частности, речь идёт про моменты, когда Элли находит сборник анекдотов «Шутки в сторону» и позже обнаруживает эротический журнал в машине, где они едут с Джоэлем. Кроме того, сравнили и сцену засады из игры, когда на дорогу перед транспортом героев выбегает «пострадавший».

Как можно увидеть из сравнения, отдельные сцены повторяются практически дословно, отличается лишь реакция актёров, в особенности в случае Беллы Рэмси.

Кроме того, в сети вышел и свежий выпуск тематического подкаста, где авторы сериала обсуждают создание каждого эпизода. А ранее стало известно, что пятая серия проекта выйдет раньше срока — в эту пятницу.