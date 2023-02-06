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12 минут назад

«Ori была нашим Mario, а это — наша Zelda»: глава Moon Studios рассказал о новой игре

Игромания.ру

Томас Малер, основатель австрийской Moon Studios, известной по платформеру Ori and the Blind Forest и его сиквелу Ori and the Will of the Wisps, потизерил следующую игру студии. Напомним, что она создаётся в жанре экшен-RPG и носит кодовое название Forsaken.

«Ori была нашим Mario, а это — наша Zelda»: глава Moon Studios о новой игре
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Малера, Ori была для студии собственной Mario, а новый проект станет её Zelda. При этом все игры студии будет связывать уникальный художественный стиль — команда хочет сохранить уникальность на фоне большого количества одинаковых проектов.

Малер начал придумывать прототип новой игры ещё в 2015 году. По его словам, он всегда начинает с прототипа геймплея, который должен быть по-настоящему весёлым и конкурентоспособным. В 2019 году студия объявила о поиске в свою команду старшего геймдизайнера, который любит Zelda, Diablo, Dark Souls и другие игры в этом жанре.

Подробных деталей о сюжете грядущего проекта Moon Studios, к сожалению, нет. Известно, что он будет отличаться от прошлых игр студии более мрачным повествованием. А ещё благодаря сотрудничеству с издателем Private Division проект выйдет и на PlayStation.

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