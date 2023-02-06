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35 минут назад

Fallout 4 получила крупный фанатский мод с озвучкой новым финалом игры

Игромания.ру

Для Fallout 4 вышел новый крупный фанатский мод The Fens Sheriff’s Department от пользователя MunkySpunk, который добавляет свежие миссии, локации и персонажей.

Fallout 4 получила крупный фанатский мод
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Новинка основана на творении того же автора под названием The Bleachers — тот мод появился в 2019 году и добавлял дополнительный район к Даймонд-Сити. На создание расширенной версии проекта ушло чуть больше двух лет, однако он в итоге добрался до релиза.

В этот раз в игру добавили сразу несколько новых районов, два ресторана, офис шерифа и 15 уникальных героев, причём последних полностью озвучили. Появился и новый крупный квест с дополнительными заданиями и активностями (около 50 миссий) — в общей сложности для мода записали больше 17 тысяч строк диалогов.

Кроме того, в игре появилась дополнительная концовка, новое убежище, фракция, предметы, четыре вида оружия и так далее.

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