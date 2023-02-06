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15 минут назад

Названы сроки начала продаж в России Hogwarts Legacy

Елена Прошина

Долгожданная игра Hogwarts Legacy станет доступна в России в конце февраля — начале марта. Об этом пишут «Известия».

Названы сроки начала продаж в России Hogwarts Legacy
Фото: Warner Bros. Interactive EntertainmentWarner Bros. Interactive Entertainment

Мировая премьера игры по «Гарри Поттеру» состоится 10 февраля, а счастливые обладатели Deluxe-издания получат доступ к новинке за три дня этого.

«Мы ожидаем, что диски с игрой Hogwarts Legacy для консолей поступят в продажу в конце февраля — начале марта», — рассказал представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.

На маркетплейсе Wildberries игра поступит в продажу в конце февраля. Тогда же ее можно ожидать на Ozon, а у некоторых продавцов уже можно сделать предзаказ. А тематический мерч по вселенной можно приобрести уже сейчас.

По словам одного из IT-дистрибьюторов, задержка с поставкой игры в Россию связана с проблемами логистики. Игру будут доставлять российским пользователям из Турции.

Ранее стало известно, что предзаказы на Hogwarts Legacy бьют рекорды. Уже четвертую неделю подряд игра стала самой популярной в сервисе Steam. При этом второе ее издание оказалось на 10 месте.

Игры,Андрей Петров,Гарри Поттер,
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