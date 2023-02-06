Названы сроки начала продаж в России Hogwarts Legacy

Долгожданная игра Hogwarts Legacy станет доступна в России в конце февраля — начале марта. Об этом пишут «Известия».

Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment Warner Bros. Interactive Entertainment

Мировая премьера игры по «Гарри Поттеру» состоится 10 февраля, а счастливые обладатели Deluxe-издания получат доступ к новинке за три дня этого.

«Мы ожидаем, что диски с игрой Hogwarts Legacy для консолей поступят в продажу в конце февраля — начале марта», — рассказал представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.

На маркетплейсе Wildberries игра поступит в продажу в конце февраля. Тогда же ее можно ожидать на Ozon, а у некоторых продавцов уже можно сделать предзаказ. А тематический мерч по вселенной можно приобрести уже сейчас.

По словам одного из IT-дистрибьюторов, задержка с поставкой игры в Россию связана с проблемами логистики. Игру будут доставлять российским пользователям из Турции.