Музыка к Assassinʼs Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok удостоилась «Грэмми»

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи огласила победителей ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В этот раз за премию боролись номинанты первой в истории категории «Лучший саундтрек видеоигры или другого интерактивного медиа». И победу одержала музыка к Assassinʼs Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, композитором которой выступила Стефани Эконому.

Эконому призналась, что для неё большая честь получить такую награду за первый опыт работы в игровой индустрии. «Заря Рагнарёка» соревновалась с настоящими гигантами, среди которых саундтреки к:

Aliens: Fireteam Elite, композитор Остин Уинтори;

Call of Duty: Vanguard, композитор Беар МакКрири;

Old World, композитор Кристофер Тин;

«Стражи Галактики», композитор Ричард Джейкс.

При этом в прошлом «Грэмми» отмечала и другие игровые саундтреки вроде музыки к Journey, A Bug's Life и Kirby Super Star.