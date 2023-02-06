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8 минут назад

Музыка к Assassinʼs Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok удостоилась премии «Грэмми»

Игромания.ру

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи огласила победителей ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми».

Музыка к Assassinʼs Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok удостоилась «Грэмми»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В этот раз за премию боролись номинанты первой в истории категории «Лучший саундтрек видеоигры или другого интерактивного медиа». И победу одержала музыка к Assassinʼs Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, композитором которой выступила Стефани Эконому.

Эконому призналась, что для неё большая честь получить такую награду за первый опыт работы в игровой индустрии. «Заря Рагнарёка» соревновалась с настоящими гигантами, среди которых саундтреки к:

  • Aliens: Fireteam Elite, композитор Остин Уинтори;
  • Call of Duty: Vanguard, композитор Беар МакКрири;
  • Old World, композитор Кристофер Тин;
  • «Стражи Галактики», композитор Ричард Джейкс.

При этом в прошлом «Грэмми» отмечала и другие игровые саундтреки вроде музыки к Journey, A Bug's Life и Kirby Super Star.

Ознакомиться с работой Стефани Эконому на «Зарёй Рагнарёка» можно ниже.

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