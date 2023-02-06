Дату открытой беты Diablo 4 могут объявить в середине февраля

Скоро пройдёт мероприятие IGN Fan Fest. Оно продлится с 17 по 18 февраля и, похоже, именно во время ивента Blizzard объявит дату открытого бета-тестирования Diablo 4. На это намекнул генеральный менеджер франшизы Род Фергюссон.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Фанат узнал у Фергюссона, когда Blizzard расскажет о проведении бета-теста Diablo 4. Генеральный менеджер Diablo отметил, что это произойдёт «скоро» и намекнул на IGN Fan Fest.

«Скоро! Если бы мы только выступали в каком-нибудь игровом событии в этом месяце, где можно было бы объявить об этом…»