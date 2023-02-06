Nintendo оказалось невозможно засудить за недостатки Switch

Недавний иск против Nintendo в США был отклонён. Речь идёт о деле, в рамках которого две семьи пытались получить от игровой компании компенсацию из-за известной проблемы со стиками Joy-Con на консолях Switch.

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Оказалось, что клиенты не могут выиграть дело в суде против Nintendo, поскольку лицензионное соглашение между конечным пользователем и японской корпорацией запрещает им подавать иск против компании.

Причём эти две семьи были достаточно хитры, чтобы подавать иски не от имени взрослых — в качестве истцов они использовали несовершеннолетних детей. Но даже в таком случае суд отказался вставать на их сторону.

Напомним, что проблема поломки Joy-Con уже не первый год вызывает обсуждения в Сети. Всё дело в том, что с самой первой ревизии Nintendo Switch стики на контроллерах консоли со временем ломались.