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1 час назад

Nintendo оказалось невозможно засудить за недостатки Switch

Ferra.ru

Недавний иск против Nintendo в США был отклонён. Речь идёт о деле, в рамках которого две семьи пытались получить от игровой компании компенсацию из-за известной проблемы со стиками Joy-Con на консолях Switch.

Nintendo оказалось невозможно засудить за недостатки Switch
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что клиенты не могут выиграть дело в суде против Nintendo, поскольку лицензионное соглашение между конечным пользователем и японской корпорацией запрещает им подавать иск против компании.

Причём эти две семьи были достаточно хитры, чтобы подавать иски не от имени взрослых — в качестве истцов они использовали несовершеннолетних детей. Но даже в таком случае суд отказался вставать на их сторону.

Напомним, что проблема поломки Joy-Con уже не первый год вызывает обсуждения в Сети. Всё дело в том, что с самой первой ревизии Nintendo Switch стики на контроллерах консоли со временем ломались.

И вся «пикантность» ситуации в том, что большая «N» знает о проблеме, но никак не решает её. И проблемные стики на месте даже в последней версии устройства — Nintendo Switch OLED.

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