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Авторов The Day Before поймали на копировании трейлера Call of Duty

Разработчиков выживалки The Day Before из якутской студии Fntastic обвиняют в копировании одного из трейлеров зомби-режима для Call of Duty: Black Ops Cold War.

Авторов The Day Before поймали на копировании трейлера Call of Duty
© Игромания.ру

В частности, речь идёт о свежей 10-минутной демонстрации игрового процесса The Day Before, в начале которой можно заметить подозрительно знакомые кадры.

Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру

Пользователь, указавший на сходство в двух видео, отметил, что это не просто случай «типичных синематиков». Он предложил посмотреть не только на скриншоты, а сравнить сами ролики, где скопирован целый отрезок.

The Day Before — с самого начала

Call of Duty — с 39-й секунды

При этом подражание авторов The Day Before другим популярным играм было замечено и раньше. Пользователи указывали на то, что выживалка напоминает им The Division, ремейк Resident Evil 2 и даже SnowRunner.

Релиз The Day Before запланирован на 10 ноября для PS5, Xbox Series и PC. Недавняя презентация игрового процесса не особо впечатлила игроков.

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