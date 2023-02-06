Авторов The Day Before поймали на копировании трейлера Call of Duty
Разработчиков выживалки The Day Before из якутской студии Fntastic обвиняют в копировании одного из трейлеров зомби-режима для Call of Duty: Black Ops Cold War.
В частности, речь идёт о свежей 10-минутной демонстрации игрового процесса The Day Before, в начале которой можно заметить подозрительно знакомые кадры.
Пользователь, указавший на сходство в двух видео, отметил, что это не просто случай «типичных синематиков». Он предложил посмотреть не только на скриншоты, а сравнить сами ролики, где скопирован целый отрезок.
The Day Before — с самого начала
Call of Duty — с 39-й секунды
При этом подражание авторов The Day Before другим популярным играм было замечено и раньше. Пользователи указывали на то, что выживалка напоминает им The Division, ремейк Resident Evil 2 и даже SnowRunner.
Релиз The Day Before запланирован на 10 ноября для PS5, Xbox Series и PC. Недавняя презентация игрового процесса не особо впечатлила игроков.