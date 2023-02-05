Суд Бразилии передумал сажать экс-киберспортсменку по CS:GO на 116 лет

В 2020 году суд Сан-Пауло приговорил бразильскую экс-киберспортсменку по CS:GO и стримершу Шайен shAy Викторио к 116 годам лишения свободы за мошенничество. Теперь стало известно, что суд смягчил обвинения и уменьшил срок заключения до трех лет и девяти месяцев общего режима.

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Девушку обвиняли в рекламировании и создании фейковых интернет-магазинов, которые принимали деньги покупателей, но не доставляли товары. Этим стримерша занималась около четырех лет, а сами магазины принадлежали ее бывшему мужу.

Из-за особенностей судебной системы Бразилии shAy до сих пор остается на свободе и живет с новым мужем в Парагвае. По словам адвоката Викторио, она выплатила компенсацию пострадавшим, поэтому сторона защиты хочет снять все полученные обвинения.

ShAy играла в различных киберспортивных командах по CS:GO на протяжении 11 лет. Последней ее командой стала Keyd Stars.