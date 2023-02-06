В Казани стартуют Фиджитал Игры по киберспортивным дисциплинам

В Казани с 5 по 11 февраля пройдут Фиджитал Игры по скоростному прохождению игр (Speedrun), турниры по Dota 2, MLBB, CS:GO и Warface в сочетании с лазертагом. Всего на соревнованиях выступят более 130 участников из 10 стран, сообщает пресс-служба проекта «Игры Будущего».

© Пресс-служба проекта «Игры Будущего»

Отмечается, что Фиджитал Игры откроет чемпионат по Speedrun'у — очень динамичной и захватывающей дисциплине, в которой участники проходят игры на скорость. Он состоится с 5 по 7 февраля в IT-парке. В нем примут участие 4 киберспортивные команды. Комментировать турнир будут популярные стримеры Сергей Nuke73 Потапов, Артем Blame Лысенко, Дмитрий insanebb Гуляев и Павел Dailyhardcore Субботин, а ведущим соревнований станет Максим SNAILKICK Киселев.

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«В Казань приехали ребята, которые устанавливали рекорды на разных турнирах по Speedrun'у, и мне будет очень интересно посмотреть, как люди умеют так быстро проходить игры. Сама дисциплина очень привлекает. Когда ты находишь какие-то тонкости игры, которые позволяют проходить ее быстрее, это как взлом матрицы», — поделился ожиданиями от турнира Киселев.

По словам Субботина, Speedrun – невероятно сложная дисциплина. «В Казани мы увидим то, что еще никто не видел за рубежом. Здесь представлены игры с ретро-консолей, а это очень тяжелые спидраны, где все фрэймы и действия персонажей давно рассчитаны. Ребятам придется изобретать что-то новое, и эти тактики будут очень интересными», — добавил он.

В свою очередь, Гуляев отметил, что дисциплина Speedrun становится все популярнее. По его словам, в Казань приехали ребята из топ-5, топ-10 мирового и российского рейтинга.

«Вас будут ждать высокий профессионализм, дисциплина, самоорганизация и скилл игроков, от которого вы получите удовольствие. Все выложатся как минимум на 100 процентов», — подчеркнул он.