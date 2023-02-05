В Star Wars Jedi: Survivor появится система быстрого перемещения

Разработчики из Respawn подтвердили, что в Star Wars Jedi: Survivor будет реализована система быстрых перемещений из одной точки в другую — об этом сообщил геймдиректор Стиг Асмуссен.

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Кроме того, Кэл Кестис, главный герой «Павшего Ордена» и готовящегося продолжения, сможет быстрее путешествовать по миру и на специальных существах, пригодных для езды верхом. Как добавляет разработчик, это позволит лучше исследовать внутриигровой мир.