В Star Wars Jedi: Survivor появится система быстрого перемещения

Разработчики из Respawn подтвердили, что в Star Wars Jedi: Survivor будет реализована система быстрых перемещений из одной точки в другую — об этом сообщил геймдиректор Стиг Асмуссен.
Кроме того, Кэл Кестис, главный герой «Павшего Ордена» и готовящегося продолжения, сможет быстрее путешествовать по миру и на специальных существах, пригодных для езды верхом. Как добавляет разработчик, это позволит лучше исследовать внутриигровой мир.
Релиз Star Wars Jedi: Survivor должен был состояться 17 марта, но на днях игру перенесли на 28 апреля. Приключение будет доступно на PC, PS5 и Xbox Series. А его возрастной рейтинг намекает на повышение градуса насилия.