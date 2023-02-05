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22 минуты назад

В Star Wars Jedi: Survivor будет система быстрого перемещения

Игромания.ру

Разработчики из Respawn подтвердили, что в Star Wars Jedi: Survivor будет реализована система быстрых перемещений из одной точки в другую — об этом сообщил геймдиректор Стиг Асмуссен.

В Star Wars Jedi: Survivor появится система быстрого перемещения
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроме того, Кэл Кестис, главный герой «Павшего Ордена» и готовящегося продолжения, сможет быстрее путешествовать по миру и на специальных существах, пригодных для езды верхом. Как добавляет разработчик, это позволит лучше исследовать внутриигровой мир.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor должен был состояться 17 марта, но на днях игру перенесли на 28 апреля. Приключение будет доступно на PC, PS5 и Xbox Series. А его возрастной рейтинг намекает на повышение градуса насилия.

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