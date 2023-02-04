Фанаты Genshin Impact раскрыли нового персонажа обновления 3.6

Согласно инсайдерам, будущем героем станет владелец «Хижины Бубу», травник Бай Чжу. При этом герой не будет целителем. Если верить утечкам, его стихийное умение сможет создавать щит, а в бою персонаж будет использовать катализатор. Бай Чжу в Genshin Impact Бай Чжу также якобы должен быть пятизвездочным Дендро-персонажем. Его атаки и анимация «похожи на змеиные или как-то связаны со змеями» — без сомнения, они имеют какое-то отношение к животному происхождению, которое всегда обвивает шею Бай Чжу. Кроме того, у травника даже змеиные зрачки в глазах.