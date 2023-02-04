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45 минут назад

Фанаты Genshin Impact раскрыли нового персонажа обновления 3.6

Cq.ru

По нескольким утечкам в Genshin Impact фанатам удалось выяснить, кто станет одним из новых играбельных персонажей в грядущих обновлениях.

Фанаты Genshin Impact раскрыли нового персонажа обновления 3.6
Фото: peakpx.compeakpx.com

Согласно инсайдерам, будущем героем станет владелец «Хижины Бубу», травник Бай Чжу. При этом герой не будет целителем. Если верить утечкам, его стихийное умение сможет создавать щит, а в бою персонаж будет использовать катализатор. Бай Чжу в Genshin Impact Бай Чжу также якобы должен быть пятизвездочным Дендро-персонажем. Его атаки и анимация «похожи на змеиные или как-то связаны со змеями» — без сомнения, они имеют какое-то отношение к животному происхождению, которое всегда обвивает шею Бай Чжу. Кроме того, у травника даже змеиные зрачки в глазах.

Бай Чжу, вероятно, не появится в качестве одного из играбельных героев Genshin Impact до патча 3.6, который выйдет 12 апреля. Информация пока не подтверждена разработчиками, поэтому способности героя могут измениться. Заглавное фото: peakpx.com

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