Hogwarts Legacy впервые смогла возглавить чарт продаж Steam

Valve представила топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam по выручке в период с 30 января по 5 февраля. Впервые за несколько месяцев портативный Steam Deck ушёл с первой позиции на вторую. А лидером стал предзаказ игры Hogwarts Legacy, события которой развернутся во вселенной «Гарри Поттера».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Третью строчку занял ремейк Dead Space — игру высоко оценили и критики, и пользователи. Вероятно, переосмысление классического космического хоррора продолжит хорошо продаваться. А свежий ритм-слэшер Hi-Fi Rush от Tango Gameworks расположился на шестой строчке — на прошлой неделе он занимал восьмое место.

Шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 вошёл в топ-10 Steam, заняв 10-е место. На девятом — не теряющий популярности вестерн Red Dead Redemption 2.

Чарт продаж в Steam с 30 января по 5 февраля: