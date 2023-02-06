В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
14 минут назад

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» впервые смогла возглавить чарт продаж Steam

Чемпионат.comиещё 2

Valve представила топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam по выручке в период с 30 января по 5 февраля. Впервые за несколько месяцев портативный Steam Deck ушёл с первой позиции на вторую. А лидером стал предзаказ игры Hogwarts Legacy, события которой развернутся во вселенной «Гарри Поттера».

Hogwarts Legacy впервые смогла возглавить чарт продаж Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Третью строчку занял ремейк Dead Space — игру высоко оценили и критики, и пользователи. Вероятно, переосмысление классического космического хоррора продолжит хорошо продаваться. А свежий ритм-слэшер Hi-Fi Rush от Tango Gameworks расположился на шестой строчке — на прошлой неделе он занимал восьмое место.

Шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 вошёл в топ-10 Steam, заняв 10-е место. На девятом — не теряющий популярности вестерн Red Dead Redemption 2.

Чарт продаж в Steam с 30 января по 5 февраля:

  1. Hogwarts Legacy (предзаказ).
  2. Steam Deck.
  3. Dead Space.
  4. Hogwarts Legacy (предзаказ).
  5. Undisputed (новинка).
  6. Hi-Fi Rush.
  7. Project Zomboid.
  8. Dead Space.
  9. Red Dead Redemption 2.
  10. Call of Duty: Modern Warfare 2.
Игры,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители