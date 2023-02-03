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41 минуту назад

Россияне выпустили браузерную CS 1.6 с поддержкой онлайн-режима

Газета.Ru

Российские разработчики сделали из популярной Counter-Strike 1.6 браузерную игру, которую можно запускать на ПК и смартфонах без необходимости ее установки. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Россияне выпустили браузерную CS 1.6 с поддержкой онлайн-режима
Фото: Valve CorporationValve Corporation

Отмечается, что сайт Play-CS.com поддерживает все популярные браузеры, включая Safari и Chrome. Редактор Hi-Tech Mail.ru проверил работоспособность игры на ноутбуке MacBook Pro M1 и iPhone. Однако для игры на смартфоне потребуется клавиатура, так как в игре не поддерживается сенсорное управление.

Важным преимуществом ретро-игры является возможность пригласить друзей для совместной игры - для этого достаточно поделиться ссылкой. Важно, чтобы на сервере было свободное место, чтобы товарищ смог присоединиться.

Counter-Strike — одна из самых популярных серий игр. Изначально шутер был запущен в виде модификации для Half-Life, однако в 1999 году Valve выкупила разработку, создав полноценную игру.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что знаменитая хакерша пообещала взломать Hogwarts Legacy за 10 дней.

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