В сети появилось более 10 минут свежего геймплея ремейка Resident Evil 4

Журналисты Game Informer опубликовали более 10 минут свежего геймплея ремейка Resident Evil 4 из пятой главы.
Ролик показывает Леона Кеннеди и Эшли, выбирающихся из церкви и пытающихся действовать скрытно... Пока это возможно. Вскоре начинается стрельба, и Леону предстоит действовать быстро и жёстко, расправляясь с кучей врагов — в том числе монстрами.
Кроме того, в видео можно увидеть внутриигровой магазин, интерфейс и непосредственно инвентарь.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на PS4 и PS5, Xbox Series и PC. Ранее арт-директор хоррора рассказал о старых и новых противниках, а сами журналисты поделились массой подробностей игры.