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45 минут назад

В сети появилось более 10 минут свежего геймплея ремейка Resident Evil 4

Игромания.ру

Журналисты Game Informer опубликовали более 10 минут свежего геймплея ремейка Resident Evil 4 из пятой главы.

В сети появилось более 10 минут свежего геймплея ремейка Resident Evil 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ролик показывает Леона Кеннеди и Эшли, выбирающихся из церкви и пытающихся действовать скрытно... Пока это возможно. Вскоре начинается стрельба, и Леону предстоит действовать быстро и жёстко, расправляясь с кучей врагов — в том числе монстрами.

Кроме того, в видео можно увидеть внутриигровой магазин, интерфейс и непосредственно инвентарь.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на PS4 и PS5, Xbox Series и PC. Ранее арт-директор хоррора рассказал о старых и новых противниках, а сами журналисты поделились массой подробностей игры.

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