В сети появилось более 10 минут свежего геймплея ремейка Resident Evil 4

Журналисты Game Informer опубликовали более 10 минут свежего геймплея ремейка Resident Evil 4 из пятой главы.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ролик показывает Леона Кеннеди и Эшли, выбирающихся из церкви и пытающихся действовать скрытно... Пока это возможно. Вскоре начинается стрельба, и Леону предстоит действовать быстро и жёстко, расправляясь с кучей врагов — в том числе монстрами.

Кроме того, в видео можно увидеть внутриигровой магазин, интерфейс и непосредственно инвентарь.