Начался приём предзаказов военной стратегии The Great War: Western Front

Студия Petroglyph Games и издательство Frontier Foundry объявили дату релиза стратегии в реальном времени The Great War: Western Front. Игра выходит на РС 30 марта, и предварительные заказы уже принимаются в Steam и Epic Games Store.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Российским игрокам возможность покупки игры не предоставляется. Прочие же могут воспользоваться бонусом предзаказа и начать играть на три дня раньше. Помимо стандартного издания за 35 долларов приготовлено Victory Edition за 40 долларов с саундтреком, обоями и цифровым руководством.

The Great War: Western Front отправит нас на Западный фронт 1914–1919 годов, времён Первой мировой войны. Нам предстоит выбрать сторону — Антанту или Центральные державы — и опробовать различные режимы. Помимо сюжетной кампании, будут доступны Исторические битвы и онлайновые сражения. Игроки смогут создавать собственные баталии в режиме Схватки.