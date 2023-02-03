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32 минуты назад

Начался приём предзаказов военной стратегии The Great War: Western Front

Игромания.ру

Студия Petroglyph Games и издательство Frontier Foundry объявили дату релиза стратегии в реальном времени The Great War: Western Front. Игра выходит на РС 30 марта, и предварительные заказы уже принимаются в Steam и Epic Games Store.

Начался приём предзаказов военной стратегии The Great War: Western Front
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Российским игрокам возможность покупки игры не предоставляется. Прочие же могут воспользоваться бонусом предзаказа и начать играть на три дня раньше. Помимо стандартного издания за 35 долларов приготовлено Victory Edition за 40 долларов с саундтреком, обоями и цифровым руководством.

The Great War: Western Front отправит нас на Западный фронт 1914–1919 годов, времён Первой мировой войны. Нам предстоит выбрать сторону — Антанту или Центральные державы — и опробовать различные режимы. Помимо сюжетной кампании, будут доступны Исторические битвы и онлайновые сражения. Игроки смогут создавать собственные баталии в режиме Схватки.

Увидеть живой игровой процесс и узнать подробности об игре и ходе её разработки можно в специальной прямой трансляции. А с 6 февраля в рамках фестиваля Steam «Играм быть» можно будет познакомиться с бесплатной демоверсией.

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