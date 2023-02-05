Почему в гоночных играх почти не бьются машины? Отвечает разработчик

Игровые издатели и критики годами продвигали идею о том, что главная фишка любой игры, где хоть как-то замешаны автомобили — это возможность разбить их. К началу 2000-х технологии наконец получили необходимую мощность, чтобы симулировать реалистичные модели повреждений. Но если посмотреть на современные гоночные игры, то можно заметить, что машины в них редко получают хоть какой-либо урон. Портал Jalopnik поговорил с анонимным разработчиком и выяснил, в чем дело.

Фото: Steam Steam

Многие компании ставят перед разработчиками гоночных игр разные ограничения касаемо того, что они могут делать с автомобилями бренда. Может сложиться ситуация, когда в игре присутствуют две разных машины от двух производителей, и каждый предъявляет собственные требования по максимально допустимым повреждениям. Машину А разрешают бить хоть вдребезги, тогда как машину Б — лишь немного поцарапать. И сейчас практически все автопроизводители предпочитают именно этот вариант. Например, почти каждый производитель предписывает, что крыши машин нельзя бить, так как кабина пилота всегда должна выглядеть безопасной. Гейминг как хобби приобрел широкую популярность, поэтому продукцию брендов видит гораздо больше людей. Не говоря уже о фотореалистичной графике.

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Некоторым брендам не нравится, что их машины могут выйти из строя от повреждений. Другие жалуются на опции персонализации: иногда производителям не по душе, как та или иная ливрея смотрится на определенной части автомобиля. Мы стараемся либо минимизировать повреждения машин, либо исключать их в принципе.

Работать с вымышленными марками машин гораздо проще, потому что маркетологи не пытаются кому-то их продать. То же самое можно сказать про автомобили, не предназначенные для потребительского рынка: на них чаще всего накладывают чуть менее жесткие ограничения. Опять же, из-за маркетинга.

Бывают случаи, когда после релиза игры пользователи замечают, что разные машины в одном и том же заезде бьются по-разному. Конечно, мы тщательно настраиваем баланс и следим за тем, чтобы косметические отличия не влияли на геймплей, но тем не менее. Когда одна машина пострадала заметно сильнее других, это выглядит странно. Часть игроков приехала на финиш целыми и невредимыми, а кто-то один — пересек черту на раздолбанной машине.

Кроме того, модель повреждений зависит от жанра. Assetto Corsa Competizione — серьезный симулятор, поэтому физическое состояние автомобилей прямо влияет на игровой процесс. Тем временем, Forza Horizon — более аркадная игра, и там модель повреждений не играет значительной роли.