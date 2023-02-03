Hogwarts Legacy оптимизировали под Steam Deck

Комьюнити-менеджер Avalanche Software Чендлер Вуд заявил, что Hogwarts Legacy полностью совместима со Steam Deck. Это значит, что ролевую игру по «Гарри Поттеру» можно пройти на портативном ПК от Valve без каких-либо визуальных, технических или геймплейных проблем.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сотрудник Avalanche Software не рассказал, с какой частотой кадров и как долго можно играть в Hogwarts Legacy без подзарядки. Судя по всему, об этом геймеры узнают уже ближе к старту раннего доступа на следующей неделе.