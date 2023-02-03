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8 минут назад

Razer выпустила самую легкую мышку в своей истории

Мария Иванова

Производитель компьютерной периферии Razer представил Viper Mini Signature Edition — самую легкую мышь в портфолио компании. Новинка весит всего 49 грамм, что на 16% меньше, чем Viper V2 Pro.

Razer выпустила самую легкую мышку в своей истории
Фото: RazerRazer

Мышь использует экзоскелет из сплава магния и частично полый корпус, напоминающий SteelSeries Aerox 3 Wireless. По словам директора по дизайну Razer Чарли Болтона, компания хотела выйти за рамки традиционного сетчатого дизайна, и эта задача требовала материала с превосходным соотношением прочности к весу. Инженеры остановились на сплаве магния после оценки свойств пластика, углеродного волокна и титана.

Viper Mini Signature Edition оснащена оптическим сенсором Razer Focus Pro 30K, переключателями третьего поколения и технологией HyperPolling Wireless. Компания заявляет, что батарея мыши держит заряд на протяжении 60 часов и может полностью зарядиться от USB-C за 90 минут. Viper Mini Signature Edition будет доступна для покупки эксклюзивно на сайте Razer 11 февраля по цене $280.

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