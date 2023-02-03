Razer выпустила самую легкую мышку в своей истории

Производитель компьютерной периферии Razer представил Viper Mini Signature Edition — самую легкую мышь в портфолио компании. Новинка весит всего 49 грамм, что на 16% меньше, чем Viper V2 Pro.

Фото: Razer Razer

Мышь использует экзоскелет из сплава магния и частично полый корпус, напоминающий SteelSeries Aerox 3 Wireless. По словам директора по дизайну Razer Чарли Болтона, компания хотела выйти за рамки традиционного сетчатого дизайна, и эта задача требовала материала с превосходным соотношением прочности к весу. Инженеры остановились на сплаве магния после оценки свойств пластика, углеродного волокна и титана.