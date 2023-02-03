Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

Игровая индустрия замерла в ожидании весны. В феврале состоится лишь несколько крупных релизов — самые интересные игры года начнут выходить только с марта. Если вы не знаете, чем занять себя до тех пор, то мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр.

Фото: Steam Steam

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В Epic Games Store раздают Dishonored: Death of the Outsider — самостоятельное дополнение для второй части серии. Спустя несколько месяцев после событий оригинальной игры, Билли Лерк отправляется на поиски своего ментора Дауда, который многие годы работал над своим самым амбициозным планом — убийством Чужого. Чтобы раз и навсегда избавить мир от таинственного божества, Билли получает мистические способности Бездны, но задача будет непростой. Death of the Outsider можно бесплатно забрать до 9 февраля, однако игра официально недоступна в российском регионе.

Steam

Помимо этого, в Epic Games Store сейчас бесплатна City of Gangsters: экономическая стратегия, где игроку предстоит построить собственную криминальную империю во времена «сухого закона». Для этого необходимо наладить производство алкоголя, позаботиться о логистических цепочках и распределении ресурсов, а также вовремя выжимать конкурентов с выгодных точек. City of Gangsters также доступна до 9 февраля.

Steam

Спустя несколько почти три года после релиза в Uplay в Steam вышла Trackmania — перезапуск легендарной гоночной серии для самых хардкорных игроков. Trackmania издавна славится совершенно безумными трассами, которые нарушают все законы физики, логики и здравого смысла, чтобы бросить пилоту настоящий вызов. После пары коммерчески сомнительных релизов, разработчики вернулись к стилистике профессионального чемпионата, знакомого по Nations: блестящие болиды, огромные стадионы, чистая эстетика и приятный электронный саундтрек.

Steam

Postmouse — маленькое сказочное приключение о мышонке-почтальоне, который отправляется в путешествие, чтобы доставить свою первую посылку. По пути ему предстоит познакомиться с обитателями леса, решить немало головоломок и изучить огромное, заброшенное поместье, где до сих пор сохранились следы человечества. Для студенческой работы Postmouse выглядит просто великолепно, и это уже неплохой повод познакомиться с игрой.

Steam

Наконец, Bloody Hell — гибрид метроидвании и bullet-hell шутера об ангеле, спустившимся в ад чтобы победить самого Дьявола. Игра сочетает большой, целостный мир со спрятанными секретами и динамику аркадных экшенов; пользователи Steam чаще всего отмечают Enter the Gungeon как один из главных источников вдохновения авторов.