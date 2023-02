Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

В Epic Games Store раздают Dishonored: Death of the Outsider — самостоятельное дополнение для второй части серии. Спустя несколько месяцев после событий оригинальной игры, Билли Лерк отправляется на поиски своего ментора Дауда, который многие годы работал над своим самым амбициозным планом — убийством Чужого. Чтобы раз и навсегда избавить мир от таинственного божества, Билли получает мистические способности Бездны, но задача будет непростой. Death of the Outsider можно бесплатно забрать до 9 февраля, однако игра официально недоступна в российском регионе.