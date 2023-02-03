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9 минут назад

Источник: у Microsoft нет денег на Е3 2023

Чемпионат.com

В конце января стало известно, что Microsoft, Sony и Nintendo впервые в истории пропустят E3 — одно из главных игровых событий года. Редактор издания VGC Энди Робинсон рассказал, что у компаний действительно есть свои причины не посещать выставку в этом году.

Источник: у Microsoft нет денег на Е3 2023
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отвечая на вопрос фаната, журналист намекнул, что у Nintendo не будет крупных игр во второй половине 2023 года, поэтому ей бессмысленно вкладываться в ивент. Что касается Microsoft, то компания столкнулась с урезанным бюджетом на маркетинг. Косвенно это подтверждает стрим Developer_Direct, который прошёл без особых излишеств, а также недавняя волна сокращений.

Несмотря на слухи, Microsoft всё же проведёт отдельную летнюю презентацию, на которой покажет грядущие новинки. Чего именно ожидать игрокам от ивента, пока неясно.

Игры,Энди Робинсон,Microsoft,
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