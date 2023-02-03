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51 минуту назад

Empress пообещала лишить Hogwarts Legacy защиты Denuvo

Игромания.ру

Хакер Empress пообещала, что разберётся с раздражающей многих защитой Denuvo в грядущей Hogwarts Legacy. Заодно она сообщила, что отложит в сторону свои личные проекты и сосредоточится на взломе грядущих крупных новинок.

Грядущую Hogwarts Legacy пообещали взломать за 10 дней
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее на подобные операции у неё могло уходить много времени, но теперь всё это изменится. Одной из причин такого решения стали многочисленные донаты пользователей, которые как раз и хотят увидеть подобные операции.

Причём Empress пообещала, что на взлом Hogwarts Legacy у неё уйдёт менее 10 дней, да и защиту других крупных новинок она будет убирать гораздо быстрее. Среди последних «жертв», кстати, оказалась Monster Hunter Rise: Sunbreak, которая тоже лишилась Denuvo.

В том же обращении Empress отметила чрезвычайную «жадность» Capcom, которая просит большие деньги за DLC — она раскритиковала такой подход и их «непробиваемую» систему защиты, которая в итоге оказалась взломанной.

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