Грядущую Hogwarts Legacy пообещали взломать за 10 дней

Хакер Empress пообещала, что разберётся с раздражающей многих защитой Denuvo в грядущей Hogwarts Legacy. Заодно она сообщила, что отложит в сторону свои личные проекты и сосредоточится на взломе грядущих крупных новинок.
Ранее на подобные операции у неё могло уходить много времени, но теперь всё это изменится. Одной из причин такого решения стали многочисленные донаты пользователей, которые как раз и хотят увидеть подобные операции.
Причём Empress пообещала, что на взлом Hogwarts Legacy у неё уйдёт менее 10 дней, да и защиту других крупных новинок она будет убирать гораздо быстрее. Среди последних «жертв», кстати, оказалась Monster Hunter Rise: Sunbreak, которая тоже лишилась Denuvo.
В том же обращении Empress отметила чрезвычайную «жадность» Capcom, которая просит большие деньги за DLC — она раскритиковала такой подход и их «непробиваемую» систему защиты, которая в итоге оказалась взломанной.