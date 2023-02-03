Аналитик ворвался в эфир IEM по CS:GO и обругал команду

«Слушай, это просто смешно. Я должен был комментировать эту игру, но не собираюсь этого делать. EG в ужасном состоянии, она не пройдёт дальше. Это не команда, а просто кучка игроков. Люди должны знать правду, и я не буду молчать! Хватит с меня этого!»