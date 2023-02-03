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20 минут назад

Аналитик ворвался в эфир IEM по CS:GO и обругал команду. Охрана вывела его из кадра

Чемпионат.com

Англоязычный аналитик Александр kassad Трифунович резко высказался о форме Evil Geniuses по CS:GO перед матчем американской команды в нижней сетке Intel Extreme Masters Katowice 2023.

Аналитик ворвался в эфир IEM по CS:GO и обругал команду
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Он присоединился к своему коллеге в прямом эфире, после чего начал кричать. После этого охранник вывел Кассада из кадра, а на трансляции показали сначала интервьюера, затем рекламный блок.

«Слушай, это просто смешно. Я должен был комментировать эту игру, но не собираюсь этого делать. EG в ужасном состоянии, она не пройдёт дальше. Это не команда, а просто кучка игроков. Люди должны знать правду, и я не буду молчать! Хватит с меня этого!»

Позже организаторы IEM Katowice сообщили, что отстранили аналитика от эфиров. В сообществе раскритиковали Кассада, а ряд его коллег извинился за его поведение. Сам специалист от своих слов отказываться не стал.

«Всё, что я могу сказать, — мне абсолютно не за что извиняться. Я подписываюсь под каждым сказанным на сцене словом. Это обращение к моим фейковым друзьям-комментаторам. Спустя все эте годы вы для меня мертвы. Я всё сказал».

В то же время существует версия, что тирада Трифуновича — часть заранее спланированного шоу, чтобы привлечь внимание аудитории к турниру. К примеру, официальный Twitter турнира подтвердил, что аналитик продолжит работу на матчах чемпионата.

В свою очередь, Evil Geniuses уступила датской Sprout со счётом 0:2 и покинула IEM Katowice 2023 без единой выигранной карты, заняв 21-24 место.

Игры,Intel,
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