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29 минут назад

Арт-директор ремейка Resident Evil 4 рассказал о старых и новых противниках

Игромания.ру

Издание Game Informer поговорило с арт-директором ремейка Resident Evil 4 о дизайне старых и новых противников. Интервью фокусируется на бензопильщике и фермере «Минотавре», а также даёт взглянуть на свежий геймплей.

Арт-директор ремейка Resident Evil 4 рассказал о работе над противниками
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Культовый человек с бензопилой, также известный как доктор Сальвадор, перешёл из оригинала в ремейк практически без изменений. Capcom раздумывала над тем, чтобы сделать противника более устрашающим, добавив ему массы или одев его в длинный плащ, но в итоге от этих идей решили отказаться. Как отмечает арт-директор, простой человек, который вместо демонстрации обычного поведения носит мешок на голове и размахивает бензопилой, пугает гораздо больше. Иной дизайн сделал бы из него монстра.

Игромания.ру
Игромания.ру

Обновлённый образ бензопильщика стал более детализированным. А ещё игрок сможет разглядеть его глаза.Одним из новых противников Леона стал фермер с коровьей головой и огромным молотом. Его создали под конец разработки, чтобы дополнить геймплей, а не просто «для галочки».

Разработчики хотели, чтобы новый враг выделялся на фоне людей и передавал мифический ужас.

И да, голова коровы в этом дизайне — это настоящая голова мёртвого животного, которая каким-то образом попала на плечи человека. Во время битвы она не следит за положением игрока, а просто болтается в разные стороны.

Ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта на PC, обоих поколениях PlayStation и Xbox Series. Журналист Game Informer успел поиграть в первую и пятую главы и поделился своими впечатлениями от игры. По слухам, через неделю Capcom проведёт мероприятие, посвящённое Resident Evil 4 и не только.

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