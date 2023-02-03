Арт-директор ремейка Resident Evil 4 рассказал о работе над противниками

Издание Game Informer поговорило с арт-директором ремейка Resident Evil 4 о дизайне старых и новых противников. Интервью фокусируется на бензопильщике и фермере «Минотавре», а также даёт взглянуть на свежий геймплей.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Культовый человек с бензопилой, также известный как доктор Сальвадор, перешёл из оригинала в ремейк практически без изменений. Capcom раздумывала над тем, чтобы сделать противника более устрашающим, добавив ему массы или одев его в длинный плащ, но в итоге от этих идей решили отказаться. Как отмечает арт-директор, простой человек, который вместо демонстрации обычного поведения носит мешок на голове и размахивает бензопилой, пугает гораздо больше. Иной дизайн сделал бы из него монстра.

Игромания.ру

Игромания.ру

Обновлённый образ бензопильщика стал более детализированным. А ещё игрок сможет разглядеть его глаза.Одним из новых противников Леона стал фермер с коровьей головой и огромным молотом. Его создали под конец разработки, чтобы дополнить геймплей, а не просто «для галочки».

Разработчики хотели, чтобы новый враг выделялся на фоне людей и передавал мифический ужас.

И да, голова коровы в этом дизайне — это настоящая голова мёртвого животного, которая каким-то образом попала на плечи человека. Во время битвы она не следит за положением игрока, а просто болтается в разные стороны.