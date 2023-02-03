Зомби-шутер Back 4 Blood останется без обновлений

Turtle Rock Studios объявила о том, что больше не будет поддерживать многопользовательский зомби-шутер Back 4 Blood новым контентом.
Разработчики уже занимаются другой игрой, поэтому не могут разбрасывать силы на два проекта одновременно. Turtle Rock Studios — это довольно маленькая студия, которая берёт на себя сложную задачу по созданию игр ААА-класса. Команда обещает небольшое затишье со своей стороны, после чего она обязательно вернётся с большими новостями.
Все желающие смогут продолжать играть в Back 4 Blood без каких-либо проблем. Разработчики напомнили, что проект доступен в подписках PlayStation Plus Extra и Premium, а также в Xbox Game Pass. Back 4 Blood вышла в октябре 2021 года на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. За время поддержки игры разработчики выпустили три контентных обновления — «Туннели ужаса», «Дети Червя» и «Река крови».