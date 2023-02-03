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1 час назад

Для зомби-шутера Back 4 Blood больше не будет выходить новый контент

Игромания.руиещё 1

Turtle Rock Studios объявила о том, что больше не будет поддерживать многопользовательский зомби-шутер Back 4 Blood новым контентом.

Зомби-шутер Back 4 Blood останется без обновлений
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики уже занимаются другой игрой, поэтому не могут разбрасывать силы на два проекта одновременно. Turtle Rock Studios — это довольно маленькая студия, которая берёт на себя сложную задачу по созданию игр ААА-класса. Команда обещает небольшое затишье со своей стороны, после чего она обязательно вернётся с большими новостями.

Все желающие смогут продолжать играть в Back 4 Blood без каких-либо проблем. Разработчики напомнили, что проект доступен в подписках PlayStation Plus Extra и Premium, а также в Xbox Game Pass. Back 4 Blood вышла в октябре 2021 года на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. За время поддержки игры разработчики выпустили три контентных обновления — «Туннели ужаса», «Дети Червя» и «Река крови».

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