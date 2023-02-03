Зомби-шутер Back 4 Blood останется без обновлений

Turtle Rock Studios объявила о том, что больше не будет поддерживать многопользовательский зомби-шутер Back 4 Blood новым контентом.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Разработчики уже занимаются другой игрой, поэтому не могут разбрасывать силы на два проекта одновременно. Turtle Rock Studios — это довольно маленькая студия, которая берёт на себя сложную задачу по созданию игр ААА-класса. Команда обещает небольшое затишье со своей стороны, после чего она обязательно вернётся с большими новостями.